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Dünya
Deutsche Welle

İran'daki saldırıları IŞİD üstlendi

Tahran’daki koordineli olduğu belirtilen terörist saldırılarda iki intihar saldırganının kendilerini havaya uçurduğu kaydedildi. Saldırıları IŞİD üstlendi ve meclisteki eylemin sürdüğünü bildirdi.

07 Haziran 2017 16:09

İran Devlet televizyonu İran Meclisi’ne bu sabah saatlerinde saldıran bir kişinin meclis bürolarının birinde üzerindeki patlayıcıyı ateşleyerek, kendini havaya uçurduğunu bildirdi. Devlet televizyonu İkinci bir saldırganın ise İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ayetullah Humeyni’nin türbesinde kendisini havaya uçurduğunu haber verdi.

İran haber ajansları, mecliste düzenlenen saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de rehin alındığını bildirdi. Yerel medyanın verdiği habere göre, üç ya da dört kişi oldukları tahmin edilen eylemcilerin saldırısı sırasında meclis bahçesinde bir koruma ile anıt mezardaki bir bahçıvan da hayatını kaybetti. Cankurtaran ekipleri en az 33 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran gizli istihbarat servisi de terör saldırıları düzenlendiğini doğruladı.

Tahran’daki saldırı milletvekillerinin meclisteki bir oturumu sırasında meydana geldi. Televizyon görüntülerinde mecliste tartışma toplantısı devam ederken, dışarıdan silah seslerinin geldiği duyuluyor. Meclis Başkanı Ali Laricani saldırıları, “önemsiz mesele” diye niteledi ve güvenlik birimlerinin durumu kontrol altına alacağından emin olduğunu ima etti.

Bu arada üçüncü bir terörist gruba dahil oldukları belirtilen bazı saldırganların yakalandığı bildirildi.

Çifte saldırıyı IŞİD üstlendi. Haberi Intelligence Group adlı internet sitesi IŞİD'e yakınlığı ile tanınan Amak haber ajansına dayanarak yayınladı. Haberde, meclise ve Humeyni'nin anıt mezarına IŞİD militanlarının eylem düzenlediği yer aldı. IŞİD, İran Meclisi'ndeki eylemlerin sürdüğünü bildirdi.

IŞİD daha önce de İran’ı tehdit etmişti. Mart ayında Farsça yayınladığı bir video kaydında IŞİD, İran’ı ele geçireceklerini ve “Sünni Müslüman ulusa iade edeceklerini” belirtmişti. Diğer radikal Sünni gruplar gibi IŞİD de Şiileri "tanrı tanımaz" olarak nitelendiriyor ve Şiilere karşı saldırılar düzenliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/reuters/ÇA,BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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