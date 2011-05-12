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Ekonomi

İRAN'DAKİ NÜKLEER SANTRAL HAZIR MOSKOVA (A.A)

12 Mayıs 2011 19:35

-İRAN'DAKİ NÜKLEER SANTRAL HAZIR MOSKOVA (A.A) - 12.05.2011 - İran'da Rus atomstroyexport şirketinin yaptığı Buşehr Nükleer Santrali'nin bir kaç hafta içinde tam kapasite çalışmaya başlayacağı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, İran'daki reaktörün tam kapasite çalışabilmesi için 2 gün önce düşük seviyede deneme çalışmasına başladığını hatırlattı. Buşehr Nükleer santralinin tam kapasite çalışmasının önümüzdeki bir kaç hafta içinde mümkün olacağını kaydeden Rus diplomat, ''Bu uzun vadeli bir proje ve bu yüzden de kesin bir tarih vermekten kaçınacağım. Ancak reaktörün tam kapasite çalışmasının eşiğindeyiz'' dedi. Alman bir konsorsiyum tarafından inşasına 1970'li yıllarda başlanan nükleer santralin inşası 1979'daki İran devriminden sonra askıya alınmış ve Rusya ile 1990'un ortalarında santralin yapılması için varılan 1 milyar dolarlık anlaşmaya kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştı. ABD ve Batı Avrupa ülkeleri, İran'ın nükleer silah elde edebileceği endişesiyle yıllarca Rusya'dan projeyi askıya almasını istemişti. Ancak İran'ın atık yakıtın Rusya'ya iadesini kabul etmesiyle batının endişeleri azalmıştı.

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