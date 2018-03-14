İran'daki kazazedeler Türkiye'ye bugün teslim edilecek

Ekber Karabağ / Tahran, 14 Mart (DHA) - İran\'da düşen özel jette yaşamını yitirenlerin Türkiye\'ye bugün teslim edileceği belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye\'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, düşen uçakta yaşamını yitiren Türk yolcuların Türkiye\'ye intikali hususunda İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi ile bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmede, hukuki sürecin bugün bitirilerek, cenazelerin Türk yetkililerine teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Görüşme esnasında ayrıca İranlı Bakan\'ın, Adli Tıp Kurumu Başkanı ile telefonda görüşerek son duruma ilişkin bilgi aldığını belirtildi.