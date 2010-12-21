-İRAN'DAKİ DEPREMDE DAĞLIK KÖYLERDE ÖLENLERİN OLDUĞU BİLDİRİLDİ TAHRAN (A.A) - 20.12.2010 - İran'ın güneyinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde ''birkaç kişinin'' öldüğü bildirildi. Devlet televizyonu, depremin vurduğu bölgede, dağlık, uzak köylerde ''bilinmeyen sayıda'' insanın öldüğünü duyurdu. Haberde, ''birkaç kişinin'' öldüğüne ilişkin ifade de yer aldı. Devlet televizyonuna konuşan Kerman vilayetinden bir yetkili, dağlardaki köylerde bazı insanların öldüğü yönünde haberler geldiğini, ancak henüz kesin sayıyı bilmediklerini belirterek, bölgedeki köylere ulaşmanın çok zor olduğuna dikkat çekti.