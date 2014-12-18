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İran'daki 29 Kürt siyasi tutuklunun açlık grevi 40. gününde

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre 10 tutuklunun kan kustuğu ve ölüm sınırına yaklaştığı öğrenildi

18 Aralık 2014 17:11

İran’ın Urmiye cezaevindeki Kürt siyasi tutukluların 29 Kasım’da başlattığı açlık grevi sürüyor.

29 tutuklunun durumu her geçen saat ağırlaşırken, 40 gündür açlık grevinde olan ve eylemin başlatıcılarından Elî Reza Resûlî ölüm sınırında.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre 10 tutuklunun kan kustuğu ve ölüm sınırına yaklaştığı öğrenildi.

İran rejiminin ise açlık grevinin sona erdirilmesi için baskılarını artırdığı iddialar arasında.

Xidir Resûl Murwet adlı tutuklunun boğazından kan geldiği, zorla serum verilmek istendiği, ancak Murwet’in bunu reddettiği belirtildi.

 

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