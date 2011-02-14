-İRAN'DA YÜZLERCE MUHALİF YÜRÜDÜ TAHRAN (A.A) - 14.02.2011 - İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce muhalif gösterici, Mısır ve Tunus'taki halk ayaklanmalarına destek vermek için kentin en büyük meydanına yürüdü. Görgü tanıkları, Azadi ve İnkilab caddelerinde toplanan yüzlerce göstericinin Azadi Meydanı'na doğru ilerlediğini, ancak polis ve güvenlik güçlerinin göstericilerin yollarını kestiğini söyledi. Bir görgü tanığı, Azadi ve İnkilab caddelerine yürüyen göstericileri burada yüzlerce polisin karşıladığını, ancak taraflar arasında herhangi bir çatışmanın olmadığını ifade etti. Bu arada Mısır ve Tunus ile dayanışma gösterilerinin yasak olmasına rağmen, ülkenin orta kesimlerindeki İsfahan kentinde de yüzlerce kişinin toplandığı belirtiliyor. Öte yandan İranlı muhalif lider Mir Hüseyin Musavi'nin internet sitesi, Musavi ve karısı Zehra'nın Tahran'daki yürüyüşe katılamadığını bildirdi. Site, Musavi ve eşinin protestoya katılabilmek için hala evlerinden çıkmaya çalıştıklarını, ancak güvenlik güçlerince engellendiklerini duyurdu. Tahran'daki gösterinin, 2009 yılının aralık ayından beri caddelere çıkmayan muhaliflerin gücü konusunda bir test niteliği taşıdığı belirtiliyor.