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Dünya

İran'da yolcu uçağı düştü; 66 kişi hayatını kaybetti

Tahran'dan Yasuj'a giden uçağın Aseman Airlines şirketine ait olduğu ileri sürüldü

Fotoğraf: Arşiv

18 Şubat 2018 13:36

İran'ın başkenti Tahran'dan havalanarak Yasuc kentine giden yolcu uçağı düştü. Uçakta 66 kişinin bulunduğu ve mürettebatla birlikte tüm yolcuların hayatını kaybettiği aktarıldı. 

İran haber ajansı ISNA da, başkent Tahran'dan havalanan yolcu uçağının havalandıktan 50 dakika sonra İsfahan'a yakın Padena dağında düştüğünü duyurdu. Kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorluk çekildiği belirtiliyor. Uçakta mürettebatla birlikte 65 yolcunun olduğu tahmin ediliyor.

İran Kızılay'ından yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgeye hareket ettikleri belirtildi. Düşen uçağın Aseman Airlines şirketine ait ART 72-500 tipinde bir yolcu uçağı olduğu ifade ediliyor. 

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