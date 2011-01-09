İran'da yolcu uçağı düştü

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HÜKÜMETE ELEŞTİRİ



İran’da Tahran’dan 102 kişiyle birlikte havalanan uçak, Urumiye kentine inişine kısa bir süre kala düştü. Yolculardan 32’si mucize eseri yaralı olarak kurtulurken, kazanın kötü hava koşullarından kaynaklandığı belirtildiİran’ın başkenti Tahran’dan kalkan ve ülkenin kuzeybatısında bulunan Urumiye kentine giden İranAir’a ait Boeing-727 tipi yolcu uçağı, dün 94’ü yolcu toplamsonra inişine kısa bir süre kala kötü hava koşulları nedeniyle düştü. IRNA Haber Ajansı’na göre uçaktaki, yaralı olarak kurtarılan. Uçağın Tahran’dan kötü hava nedeniyle bir saatlik rötarla kalktığı belirtildi. Ulaştırma Bakanı yardımcısı Ahmet Macidi ise Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, uçağın düşmediğini bilinmeyen nedenlerden ötürü, inişe 10 dakika kala acil iniş yaptığını söyledi.ISNA haber ajansı, 100 ila 105 arasında yolcunun bulunduğu uçakta, şu anda bilinen 18 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin kurtulduğunu belirtti. Kurtarma ekipleri 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmala-rında zorluk yaşadıklarını belirttiler. İran Havayolları sözcüsü yaptığı açıklamada, kazanın nedenlerini araştırdıklarını, ana nedenin kötü hava koşulları olarak görün-düğünü dile getirdi. Tarihinde bir çok uçak kazası yaşayan ülkenin hükümeti sık sık uçak filosunun yaşlı olduğu ve bakımının iyi yapılmadığı nedenleriyle eleştiriliyordu. İran’da en son 2009 Temmuz ayında, meydana gelen uçak kazasında, uçakta bulunan 168 kişi hayatını yitirmişti.