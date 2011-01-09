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Dünya

İran'da yolcu uçağı düştü

İran devlet televizyonu, bir yolcu uçağının kötü hava koşulları nedeniyle ülkenin kuzeybatısında düştüğünü duyurdu...

09 Ocak 2011 02:00

T24 - İran devlet televizyonundan yapılan açıklamalara göre olumsuz hava koşulları yüzünden bir yolcu uçağının ülkenin kuzeybatısında düştüğü belirtildi. 

İran’da Tahran’dan 102 kişiyle birlikte havalanan uçak, Urumiye kentine inişine kısa bir süre kala düştü. Yolculardan 32’si mucize eseri yaralı olarak kurtulurken, kazanın kötü hava koşullarından kaynaklandığı belirtildi 

Düşen uçaktan 32 kişi kurtuldu

Çelişkili açıklamalar

İran’ın başkenti Tahran’dan kalkan ve ülkenin kuzeybatısında bulunan Urumiye kentine giden İranAir’a ait Boeing-727 tipi yolcu uçağı, dün 94’ü yolcu toplam 102 kişiyle birlikte havalandıktan sonra inişine kısa bir süre kala kötü hava koşulları nedeniyle düştü. IRNA Haber Ajansı’na göre uçaktaki 70 kişi yaşamını yitirdi, yaralı olarak kurtarılan 32 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Uçağın Tahran’dan kötü hava nedeniyle bir saatlik rötarla kalktığı belirtildi. Ulaştırma Bakanı yardımcısı Ahmet Macidi ise Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, uçağın düşmediğini bilinmeyen nedenlerden ötürü, inişe 10 dakika kala acil iniş yaptığını söyledi.


HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

ISNA haber ajansı, 100 ila 105 arasında yolcunun bulunduğu uçakta, şu anda bilinen 18 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin kurtulduğunu belirtti. Kurtarma ekipleri 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmala-rında zorluk yaşadıklarını belirttiler. İran Havayolları sözcüsü yaptığı açıklamada, kazanın nedenlerini araştırdıklarını, ana nedenin kötü hava koşulları olarak görün-düğünü dile getirdi. Tarihinde bir çok uçak kazası yaşayan ülkenin hükümeti sık sık uçak filosunun yaşlı olduğu ve bakımının iyi yapılmadığı nedenleriyle eleştiriliyordu. İran’da en son 2009 Temmuz ayında, meydana gelen uçak kazasında, uçakta bulunan 168 kişi hayatını yitirmişti.


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