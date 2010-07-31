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Dünya

İRAN'DA YENİ SARSINTI TAHRAN (A.A)

31 Temmuz 2010 15:44

-İRAN'DA YENİ SARSINTI TAHRAN (A.A) - 31.07.2010 - İran'ın kuzeydoğusunda dün meydana gelen depremin ardından bugün de ülkenin güneydoğusunun 5.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığı bildirildi. İran devlet televizyonu, Kerman vilayetinin Negar bölgesinde yerel saatle 11.22'de (TSİ 09.52) meydana gelen depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. Bu arada, yarı resmi İLNA haber ajansı, ülkenin kuzeydoğusunda dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 274 kişinin yaralandığını duyurdu. 

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