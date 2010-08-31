İran'da yeni petrol yatakları bulundu

T24- İran'ın yeni petrol ve doğal gaz yatakları keşfettiği bildirildi.





Petrol Bakanlığı, son bir yılda 13 petrol ve doğal gaz yatağının bulunduğunu açıkladı.





Yeni petrol yataklarının 14 milyar varil ve doğal gaz yataklarının da 45 trilyon metreküp rezerve sahip oldukları belirtildi.





2005-2010 dönemini kapsayan dördüncü 5 yıllık kalkınma programı kapsamında şu ana kadar toplam 19 petrol ve 8 doğal gaz yatağının keşfedildiği kaydedildi.





İran, günlük ortalama 3,8 milyon varil petrol üretimiyle OPEC'te Suudi Arabistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.





İran ayrıca Rusya'nın ardından dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkesi konumunda.

