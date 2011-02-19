-İRAN'DA YENİ GÖSTERİ HAZIRLIĞI TAHRAN (A.A) - 19.02.2011 - İran muhalefeti, halka yarın başkent Tahran ve diğer kentlerde düzenlenecek gösterilere katılma çağrısı yaptı. Muhalefetin kaleme.com internet sitesinden yapılan açıklamada, gösterilerin "İran'daki dinci diktatörlüğe karşı savaş" olacağı belirtildi. İran'da hafta başında düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleriyle muhalifler arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi ölmüştü. Ülkedeki sertlik yanlıları, halihazırda ev hapsinde tutulan muhalefet liderleri Mir Hüseyin Musavi ve Mehdi Kerrubi'nin asılmasını istemişti.