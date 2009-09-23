İran'da vitrin mankenlerine ayar

İran polisi, mağaza sahiplerine başörtüsüz ve vücut kıvrımları belli olan mankenler kullanmamaları talimatı verdi.



Resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre, İslami giyim tarzından sorumlu ahlak polisi yayımladığı bildiride, 'vücut hatları belli olan ve hicap takılmayan mankenlerin dükkanlarda kullanılması yasaklanmıştır' denildi.



Bildiride, erkeklerin kadın iç çamaşırı satmasının da yasaklandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın 2005'de iktidara gelmesinden beri İran polisi, sıkı dini giyim kurallarını uygulamada yetersiz kalan kadın ve erkeklerle mağazalar ve firmalara karşı baskıyı artırdı.