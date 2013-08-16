İran'da vekile 'fazla güzelsin' reddi

İran'ın Kazvin kentinde yerel meclise vekil olarak seçilen 27 yaşındaki Nina Siahkali Moradi, fazla güzel olduğu gerekçesiyle görevini yerine getiremeyecek.

Mimarlık öğrencisi olan Moradi, seçimlerde 10 bin ay alarak 163 adaydan 14. oldu. Seçimlerin ardından yedek listedeki birinci isim olarak açıklanan Moradi'nin konseye geçmesi gerekirken genç siyasetçi, “İslami kurallara” uygun olmadığı gerekçesiyle görevini yerine getirmekten alıkonuldu.

İran’daki İnsan Hakları için Uluslararası Kampanya, Moradi’nin seçim posterlerinin rakipleri tarafından eleştirildiğini ortaya koydu. Moradi, görevinin başına gelmesi gerektiğini söylese de yaşlı muhafazakarların oluşturduğu seçim konseyi bunu reddediyor. İngiliz gazetesi Times’a konuşan İranlı bir yetkili “Konseyde podyum modeli istemiyoruz” ifadesini kullandı.

Independent'ın haberine göre, IranWire haber ajansına konuşan Kazvin milletvekili ve seçim konseyi üyesi Seyed Reza Hossaini, "seçim konseyinin, Moradi'nin gerekli koşulları karşılamadığına hükmettiğini ve bu sebeple oylarının geçersiz sayılarak göreve getirilmediğini,ayrıca bu kararın kendisine iletildiğini" söyledi. Ancak Moradi, seçim konseyinin kararıyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini belirtti.

Konuyu değerlendiren hukukçu Mohammed Olaiyehfard, seçim sırasında işlenen suçlarla ilgili adaylın faaliyetlerinin seçim konseyi tarafından gözden geçirilebileceğini, ancak seçim sonuçları açıklandıktan sonra sonucun geçersiz sayılamayacağını ifade etti. Olaiyehfard'a göre, seçim konseyinin, başta seçimlere katılmasını onayladığı bir adayın seçilmesi sonrasında vekilliğe "yetersiz" bulunması yasalara aykırı.