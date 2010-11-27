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Dünya

İRAN'DA UÇAK KAÇIRMA GİRİŞİMİ TAHRAN (A.A)

27 Kasım 2010 15:41

-İRAN'DA UÇAK KAÇIRMA GİRİŞİMİ  TAHRAN (A.A) - 27.11.2010 - İran'da, Tahran-Şam seferini yapan yolcu uçağını kaçırma girişimi önlendi. Fars ajansının haberinde, bu sabah meydana gelen olayda, uçak havalandıktan sonra, kesici bir alet taşıyan korsanın bomba yerleştirdiğini belirterek, uçağı kaçırma girişiminde bulunduğu bildirildi. Uçakta bulunan İranlı güvenlik görevlilerinin, derhal müdahalede bulunarak korsanı etkisiz hale getirdikleri de kaydedildi. Uçağın bağlı olduğu havayolu şirketinin adını belirtmeyen ajans, arama sonucunda uçakta bomba bulunmadığının anlaşıldığını, uçağın güvenli bir şekilde Şam'a indiğini açıkladı.

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