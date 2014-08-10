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Dünya

İran'da yolcu uçağı düştü; 48 ölü!

Tahran Mehrabad Havalimanı'ndan kalkan uçağın kısa bir süre sonra havalimanı yakınlarında düştüğü öğrenildi

10 Ağustos 2014 12:04

İran'ın başkenti Tahran'da yolcu uçağı düştü. İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre kazada 48 kişi yaşamını yitirdi.

Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'ndan kalkan uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra, TSİ 7.48'de havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim yerine düştüğü öğrenildi.

Taban Havayolları'na ait uçak ülkenin doğusundaki Tabas doğru havalanmıştı.

IRNA’nın haberine göre, genellikle kısa süreli iç hatlar uçuşları için kullanılan ‘Iran-140’ tipi turboprop uçak motor arızası sonucu düştü. Ajansın haberine göre uçakta bulunan yedisi çocuk 48 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Ancak İran devlet televizyonu uçaktaki yolcuların sayısını 42 olarak bildirdi.

Kalkıştan çok kısa bir süre sonra yakındaki Azadi mahallesine düşen uçak nedeniyle bu bölgede yaşayanlardan can kaybına uğrayan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.    

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