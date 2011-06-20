T24 LogoT24 Logo
Dünya

İRAN'DA ÜÇ KİŞİ İDAM EDİLDİ TAHRAN (A.A)

20 Haziran 2011 16:23

-İRAN'DA ÜÇ KİŞİ İDAM EDİLDİ TAHRAN (A.A) - 20.06.2011 - İran'da tecavüz ve silahlı soygundan suçlu bulunan üç kişi idam edildi. İran Radyo Televizyonu (IRIB), tecavüz ve silahlı soygundan suçlu bulunan üç kişinin Sistan-Belucistan eyaletinde bugün idam edildiklerini duyurdu. Haberde, bu kişilerin, tecavüz ve soygun mağdurlarının huzurunda asıldıkları bilgisine yer verildi. Sistan-Belucistan Savcılığı tarafından yapılan açıklamada da halkın can ve mal güvenliğini tehdit edenlere ibret olsun diye bu kişilerin halka açık bir alanda idam edildikleri belirtildi. İran yasalarına göre, kasten adam öldürenler, tecavüz, silahlı soygun, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçları işleyenler idam talebiyle yargılanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24