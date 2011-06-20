-İRAN'DA ÜÇ KİŞİ İDAM EDİLDİ TAHRAN (A.A) - 20.06.2011 - İran'da tecavüz ve silahlı soygundan suçlu bulunan üç kişi idam edildi. İran Radyo Televizyonu (IRIB), tecavüz ve silahlı soygundan suçlu bulunan üç kişinin Sistan-Belucistan eyaletinde bugün idam edildiklerini duyurdu. Haberde, bu kişilerin, tecavüz ve soygun mağdurlarının huzurunda asıldıkları bilgisine yer verildi. Sistan-Belucistan Savcılığı tarafından yapılan açıklamada da halkın can ve mal güvenliğini tehdit edenlere ibret olsun diye bu kişilerin halka açık bir alanda idam edildikleri belirtildi. İran yasalarına göre, kasten adam öldürenler, tecavüz, silahlı soygun, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçları işleyenler idam talebiyle yargılanıyor.