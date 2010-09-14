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Dünya

İRAN'DA TUTUKLU ABD'Lİ KADIN SERBEST TAHRAN (A.A)

14 Eylül 2010 18:10

-İRAN'DA TUTUKLU ABD'Lİ KADIN SERBEST TAHRAN (A.A) - 14.09.2010 - İran'da bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Amerikalı Sarah Shroud'un serbest bırakıldığı bildirildi. İngilizce yayın yapan Press Televizyonu, casuslukla suçlanan Shroud'un serbest bırakıldığını son dakika haberi olarak duyurdu. Amerikan NBC televizyonunun haberinde de bir kameramanın, 32 yaşındaki Shroud'u Tahran'daki cezaevinden ayrılırken gördüğü belirtildi.  Shroud'un avukatı da kendisinin Evin cezaevinde gerekli işlemleri yaptığını, serbest kalan Shroud'un İsviçre Büyükelçiliğine hareket ettiğini söyledi. İran'da ABD'nin çıkarları, İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla gözetiliyor. İran'ın, Shane Bauer ve Josh Fattal'la birlikte İran'a yasa dışı yollarla girmek ve casuslukla suçladığı Sarah Shroud'u Ramazan Bayramı dolayısıyla geçen cumartesi günü serbest bırakacağı açıklanmış, ancak daha sonra bu planın ertelendiği duyurulmuştu. Tahran Savcısı Cafari Dolatabadi'nin ise Sarah Shourd'un 500 bin dolar kefaletle serbest kalabileceğini söylediği belirtilmişti. Amerikalı Shourd, Fattal ve Bauer, 2009 yılının Temmuz ayında tutuklanmıştı. 

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