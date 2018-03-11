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İRAN'DA TÜRK JETİ DÜŞTÜ : UÇAKTA 11 KİŞİ BULUNUYORDU (2)

Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü

11 Mart 2018 22:42

Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA
Birleşik Arap Emirlikleri\'nden Türkiye\'ye gelen özel jet, İran\'da düştü. Uçakta 11 kişinin olduğu öğrenildi.
(BAE)\'nin Sharjah (Şarika) Havalimanı\'ndan kalkan Başaran Holding\'e ait olduğu TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604 tipi iş jeti, İstanbul\'a gelirken İran\'ın  Shahrekord şehri yakınlarında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü tespit edildi. Uçakta 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunduğu öğrenildi.
Türkiye\'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3\'ü mürettebat 8\'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi.
 

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