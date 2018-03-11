İRAN'DA TÜRK JETİ DÜŞTÜ : UÇAKTA 11 KİŞİ BULUNUYORDU (2)

Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Birleşik Arap Emirlikleri\'nden Türkiye\'ye gelen özel jet, İran\'da düştü. Uçakta 11 kişinin olduğu öğrenildi.

(BAE)\'nin Sharjah (Şarika) Havalimanı\'ndan kalkan Başaran Holding\'e ait olduğu TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604 tipi iş jeti, İstanbul\'a gelirken İran\'ın Shahrekord şehri yakınlarında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü tespit edildi. Uçakta 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunduğu öğrenildi.

Türkiye\'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3\'ü mürettebat 8\'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

