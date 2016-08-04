İran’da Tevhid ve Cihad örgütü üyesi 20 kişi idam edildi!

İran, Tevhid ve Cihad örgütü üyesi olup ülkenin batısındaki Kürt bölgesinde silahlı saldırılar düzenlediğini bildirdiği 20 mahkûmu idam etti.

Devlet medyası, Salı günü idam edilenler arasında, 2009 ve 2011'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişileri öldürmekten suçlu bulunanlar olduklarını da bildirdi.

ABD merkezli, İran'da İnsan Hakları İçin Uluslararası Kampanya adlı insan hakları örgütü, idam edilenlerden Şahram Ahmadi'nin, hakkındaki tüm suçlamaların zorla alınan bir itiraf beyanına dayandığını iddia ettiğini açıkladı.

Örgüt, tutukluların ailelerine idamdan önce yakınlarını ziyaret etme izni verilmediğini de duyurdu.

Üyeleri Sünni olan Tevhid ve Cihad, İran'ın terör örgütü listesinde yer alıyor.

İran, idam listesinde ikinci

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'a (Uluslararası Af Örgütü) göre İran, geçen yıl 977 kişiyi idam etti.

İnsan hakları kuruluşları, yargılamaların adil yapılmadığını belirterek idamları eleştiriyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre geçen yıl dünyada en çok idam Çin'de infaz edildi.

1000'den fazla kişinin idam edildiği Çin'i sırasıyla, İran, Pakistan ve Suudi Arabistan izliyor.