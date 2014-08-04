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Spor

İran'da tecavüzcüleri, herkesin gözü önünde idam ettiler

İran'da tecavüz ve silahlı soygundan suçlu bulunan 3 kişi halka açık alanda asılarak, idam edildi

04 Ağustos 2014 19:49

Tecavüz etmek ve 12 kez silahlı soygun yapmak suçlarından idama mahkûm olan çete üyesi üç kişi, yüzlerce kişinin hazır bulunduğunu açık alanda asılarak infaz edildi.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 11 ay önce yakalanan kişilerin infazı, suçun işlendiği ülkenin güneyindeki Şiraz şehrinde gerçekleşti.

Şeriat kanunlarının uygulandığı İran'da silahlı soygun, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığı suçları idamla cezalandırılıyor.

İran, dünya genelinde, idam kararını en fazla uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.

 

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