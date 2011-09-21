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Dünya

İran'da tartışmalı idam TAHRAN (A.A)

21 Eylül 2011 19:45

-İran'da tartışmalı idam TAHRAN (A.A) - 21.09.2011 - İran'ın Karaj kentinde, tanınmış bir sporcuyu bıçakla öldüren 17 yaşındaki bir genç bu sabah halkın önünde asılarak idam edildi. Fars ajansının bildirdiğine göre, uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken ve Uluslararası Af Örgütü'nün idamın durdurulmasını istediği infaza neden olan olayda, özellikle güce dayalı şovlarla ünlü olan Ruhollah Dadaşi, 17 Temmuz'da trafik tartışması yüzünden bıçakla öldürülmüştü. Binlerce kişinin izlediği infazda asılan 17 yaşındaki Alirıza Molla Sultani, paniğe kapıldığını ve sporcunun kendisine saldırması üzerine meşru müdafaada bulunduğunu açıklamıştı.  Uluslararası Af Örgütü, dün İran makamlarından ölüm cezasını uygulamamalarını isteyerek, İran'ın imza attığı uluslararası sözleşmelerin reşit olmayanların idam edilmesini kesinlikle yasakladığını bildirmişti.  İran savcılık makamı ise, suçlamaları reddederek, dini olgunluğu hesaplamak için yasal kriter olarak kullanılan ay takvimine göre sanığın 18 yaşında olduğu savunmasında bulundu. Özellikle Arap ülkelerinde kullanılan ay takvimi 354 gün çekiyor.

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