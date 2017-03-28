İran'da tartışma; Ahmedinejad "Şeytanı gömelim; sen kimsin ki millete karşı çıkıyorsun" sözünü kime söyledi?

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın ülkenin güneyindeki Ahvaz kentinde halka yaptığı bir konuşma sırasında sarf ettiği sözler ülke genelinde tartışmalara neden oldu. Konuşmasında kimi işaret ettiğini net olarak ifade etmeyen Ahmedinejad "Sen kimsin ki milletin dediğine karşı çıkıyorsun? El ele verip şeytanı bu ülkede gömelim" dedi.

İran basınında yer alan haberlerde, Ahmedinejad’ın 22 Mart’ta Ahvaz’daki bir camide halka hitaben yaptığı konuşmada dile getirdiği eleştirilerin, odağı net olmamakla birlikte, okların İran lideri Ayetullah Ali Hamaney veya Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye işaret ettiği iddia edildi.

Ahmedinejad’ın bu konuşmada sarf ettiği “Sen kimsin ki milletin dediğine karşı çıkıyorsun? 80 milyon insan anlamıyor da sadece sen mi her şeyi biliyorsun? El ele verip şeytanı bu ülkede gömelim” sözleri ülke genelinde tartışmalara yol açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu olaydan iki gün sonra, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Basın Danışmanı ve eski İstihbarat Bakan Yardımcısı Hesameddin Aşin’ın, sosyal medya hesabı üzerinden “Cumhurbaşkanı, İran lideri ve muhafazakarlar” olmak üzere üç seçenek sunarak sorduğu “Sizce Ahmedinejad’ın hedefindeki isim kim?” sorusuna katılımcıların yüzde 54’ünün “İran lideri Hamaney” yanıtını vermesi dikkati çekti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Politbüro Başkanı Hamit Ebutalibi de sosyal medyadaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Ahmedinejad’ın sözlerinin ülkenin milli güvenliğine ve yapısına zarar verebileceğini” savundu.

Ahmedinejad'a yakın çevrelere göre hedef Ruhani

Bütün bu gelişmelerden sonra, Ahmedinejad’ı destekleyen bir takım haber ajansları ve internet sitelerinde, “açıklamaların asıl hedefinin Ruhani olduğu” şeklindeki ifadeler yer aldı.

Devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen “Cevan” gazetesinde yayınlanan bir makalede ise “Ahmedinejad’ın eleştirilerindeki hedefinin, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsının adaylığına açık ambargo koyan Hamaney olduğu” ileri sürüldü.

Söz konusu makalede ayrıca Ahmedinejad’ın İran liderinin kendisine koyduğu yasağı aşmak istemiş olabileceği öne sürülerek, “Ahmedinejad’ın amacı gelecekteki seçim rekabetine kendisini dahil etmektir. Çünkü kendi adına göstermiş olduğu diğer aday adayı temelde şeffaf bir maskeden ibaret olup maskenin altında aslında kendisi bulunuyor.” ifadelerine yer verildi.