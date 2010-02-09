İran'da tarihi gün

T24 -

Uranyum tıbbi araştırmalar için kullanılacak

Tahran yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum üretimine yarın başlıyor.İran, uluslararası toplumun tepkilerine kulağını tıkarayarak nükleer programına hız verdi. Ülke, bugünden itibaren uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirmeye başladı.İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) bilgisi dahilinde uranyum zenginleştirme işlemini başlattıklarını söyledi.Salihi, ellerindeki yüzde 3,5 oranında zenginleştirilen uranyumu Natanz'daki tesislerde yüzde 20'ye çıkaracaklarını bildirdi.Çalışmaları Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin de gözetlediği belirtiliyor.Salihi, "Zenginleştirme işleminin başlaması, uranyum takasında müzakere ve uzlaşma kapılarının kapandığı anlamına gelmiyor. Müzakereci taraflar akıllıca davranır ve zamana oynamazlarsa biz uzlaşmaya hazırız" dedi.Batı ülkeleri, İran'ın zenginleştirdiği uranyumu nükleer silah yapımında kullanmasından endişeli. Tahran'ın son hamlesi bu endişeleri artırmış durumda. Sivil amaçlı nükleer enerjide kullanılacak uranyumun yüzde 3 civarında zenginleştirilmesi yetiyor. Nükleer silah üretiminde kullanılabilmesi için ise uranyumun yüzde 90 civarında zenginleştirilmesi gerekiyor.ABD, tek seçeneklerinin İran'a yeni yaptırımlar uygulanması olduğunu söylüyor. ABD'ye Fransa ve İngiltere de destek veriyor.Ancak Çin sabırlı olunması ve diplomatik çözümün izlenmesi gerektiği görüşünde.İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkede yaklaşık 850 bin hastanın tedavisinde kullanılacak tıbbi araştırmalar için uranyumu yüzde 20 zenginleştirme talimatı vermişti.İran, yaklaşık 200 hastanenin ihtiyacını karşılamaya yönelik radyoizotoplar için Tahran'daki araştırma reaktörüne yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum satın almak istediğini UAEK'ya bildirmiş, ardından taraflar arasında konuya ilişkin müzakerelerde bulunulmuştu.Nükleer güçler ve İran arasında uranyum takasına ilişkin görüş ayrılıklarının giderilememesi üzerine Tahran yönetimi, UAEK'ya mektup göndererek zenginleştirme işlemini kendisinin yapacağını ilan etmişti.