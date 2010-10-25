İran'da sosyal bilimler dersleri yasaklandı

T24 - İran'daki üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerine yasak getirildi. Yasağın gerekçesi, hukuktan kadın araştırmalarına tam 12 konuda, müfredatın "İslami temellere uygun olmaması."

Kısıtlama getirilen bölümler arasında hukuk, felsefe, psikoloji, siyaset bilimi, kadın araştırmaları ve insan hakları da var.

Üniversiteler bu başlıklarda yeni bölümler açamayacak. Hükümet mevcut programların içeriğini yüzde 70'e varan oranlarda değiştirecek.

Böylece, bu bölümler İran hükümetinin ifadesiyle, Batı'nın üniversite sisteminin etkisinden kurtarılacak.

İran'da 3.5 milyon üniversite öğrencisinin 2 milyonu, sosyal bilimler okuyor.



