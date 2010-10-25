T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da sosyal bilimler dersleri yasaklandı

İran'daki üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerine yasak getirildi.

25 Ekim 2010 03:00

T24 - İran'daki üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerine yasak getirildi. Yasağın gerekçesi, hukuktan kadın araştırmalarına tam 12 konuda, müfredatın "İslami temellere uygun olmaması."

Kısıtlama getirilen bölümler arasında hukuk, felsefe, psikoloji, siyaset bilimi, kadın araştırmaları ve insan hakları da var.

Üniversiteler bu başlıklarda yeni bölümler açamayacak. Hükümet mevcut programların içeriğini yüzde 70'e varan oranlarda değiştirecek.

Böylece, bu bölümler İran hükümetinin ifadesiyle, Batı'nın üniversite sisteminin etkisinden kurtarılacak.

İran'da 3.5 milyon üniversite öğrencisinin 2 milyonu, sosyal bilimler okuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24