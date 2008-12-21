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Dünya

İran’da SMS izleme yasası

İran'da SMS mesajlarının kontrol altında tutulması amacıyla yeni bir yasa kabul edildi.

21 Aralık 2008 02:00

İran'da internet sitelerinin devlet tarafından izlenmesi ve mobil telefon sahiplerinin birbirlerine gönderdikleri SMS mesajlarının kontrol altında tutulması amacıyla yeni bir yasa kabul edildi.

İran Parlamentosu’nu Milletvekili Emin Hasar Rahimi yaptığı açıklamada, İslami Şur'a Meclisi'nin ‘Kompütür Bozuntuları- Bilgisayar Suçları' adlı yasayı kabul ettiğini bildirdi. Rahimi, yasada çeşitli enformasyon sitelerindeki haber, yazı ve görüntüleri süzgeçten geçirmek için komitenin kurulmayacağını söyledi.

Komiteye, Eğitim, Enformasyon ve Teknoloji, Güvenlik, Adalet, İslami İrşad ve Kültür bakanlıklarının temsilcileri ile, Devlet Radyo Televizyon Şirketinin Başkanı, İslami Propaganda Teşkilatının Reisi, Güvenlik Güçleri Komutanı ve İran Parlamentosu’nun bir milletvekilinin dahil olacağı bildirildi.

Başkent Tahran Savcısı Said Mürtezi internet ve bilgisayar suçları ile ilgili özel bir savcılığın gelecek haftadan itibaren resmen işe başlayacağını haber verdi.
Yeni kurulacak savcılık aynı zamanda İran vatandaşlarının mobil telefonlarından birbirlerine gönderdikleri SMS’leri de izleyecek

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