İran'da siyasi tutuklular serbest bırakıldı

İran'da 2009 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gerçekleştirilen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan ve aralarında 2008 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen avukat Nesrin Sutude’nin de bulunduğu birçok siyasi tutuklunun serbest bırakıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) verdiği habere göre, serbest bırakılanlar arasında eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Eminzade, Feyzullah Arabsorhi, Mir Tahir Musevi, Mehdi Mahmudiyan, Muhammed Ali Vilayeti, Hasan Zerrinpur, Mehsa Emirabadi, Mahbube Kerimi, Meryem Celili, Mitra Rahimi, Ferah Vazihan, Jila Mekvendi ile Kefayet Melekmuhammedi isimleri geçiyor.

İran’da 2009’da gerçekleştirilen ve Mahmud Ahmedinejad’ın ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiği seçimler sonrasında reformcu aday Mir Hüseyin Musevi taraftarları hile yapıldığı gerekçesiyle itiraz etmiş ve uzun süren gösteriler düzenlemişti. Gösterilerde bir çok kişi tutuklanmıştı.

Nobel Barış Ödülü sahibi avukat Nesrin Sutudeh ve diğerleri gösterilere katıldıkları ve destek verdikleri gerekçesiyle tutuklanmışlardı.

Gösterilere katılan reformcu aday Mir Hüseyin Musevi ise hâlâ ev hapsinde tutuluyor.