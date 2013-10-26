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Dünya

İran'da sınır baskınına misilleme: 16 isyancı idam edildi

İran'ın güneydoğusunda 17 askerin öldürülmesine misilleme olarak 16 isyancının idam edildiği açıklandı

26 Ekim 2013 19:56

İran'ın Pakistan sınırına yakın bölgesinde dün gece çıkan çatışmada 17 İran askeri öldürüldü. İran yaşanan olaya misilleme olarak "terörist" olduğu gerekçesiyle hapiste tuttuğu 16 kişiyi idam etti.

Sistan Belucistan eyaleti Başsavcısı, asılan kişilerin "rejim düşmanı gruplarla bağlantısı olduğunu" söyledi.

İsyancıların, askerlerin öldürüldüğü Saravan'daki bir hapishanede idam edildiği bildirildi.

İdam edilen kişilerin askerlere yönelik saldırıyla bağlantıları bulunmuyor.

Cuma gecesi Pakistan sınırındaki dağlık bölgede gerçekleştirilen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Cundullah adlı bir grup son yıllarda İran devletini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Sistan Belucistan'daki Sünniler, Şii yönetiminin kendilerine ayrımcılık yaptığından yakınıyor.

Fars haber ajansına göre Eyalet Başsavcısı Muhammed Marzie, "Saravan'da askerlerin öldürülmesine misilleme olarak rejim düşmanı gruplarla bağlantıları olan 16 isyancı bu sabah Zahedan hapishanesinde idam edildi" dedi.

Sınır saldırısında bazı askerlerin de yaralandığı bildiriliyor.

 

'Pakistan'a kaçtılar'

 

İrna haber ajansına göre adı açıklanmayan bir yetkili saldırıdan "İslam Cumhuriyeti düşmanları ya da haydutların" gerçekleştirdiğini söyledi.

Saravan milletvekillerinden Hidayetullah Mirmuradzehi, saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grubun üstlenmediğini belirtti.

Eyaletin Vali yardımcısı Recepali Şehzade, saldırganların Pakistan'a kaçtığını söyledi.
Sınırın bu bölgesinde son yıllarda sık sık çatışmalar oluyor.

İran, Afganistan'dan Avrupa'ya yönelik uyuşturucu kaçakçılığının ana güzergâhında yer alıyor.

AFP ajansına göre son 30 yılda uyuşturucu kaçakçılarıyla çıkan çatışmalarda 4 bin polis memuru ve asker öldü.

 

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