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Dünya

İran'da ''Sinema Evi'' kapanıyor TAHRAN (A.A)

05 Ocak 2012 00:57

-İran'da ''Sinema Evi'' kapanıyor TAHRAN (A.A) - 04.01.2012 - İran'da bağımsız film merkezi ''Sinema Evi'' kapatılıyor.  İran Kültür Bakanı Muhammed Hüsseyni, kuruluşun faaliyetlerinin yasal temelden yoksun olduğunu belirterek, hükümetin İran Sinema Evi'nin kapatılması emrini verdiğini söyledi. Hüsseyni'nin açıklaması resmi IRNA ajansında yayımlandı.  İran'da 20 yıldır faaliyet gösteren İran Sinema Evi, bir süre önce kapatılmasına yönelik tehditler nedeniyle ülkenin en önemli sinema etkinliği olan, devletin organize ettiği Uluslararası Fecr Film Festivali'ni boykot etme tehditinde bulunmuştu. İran Sinema Evi, kuruluşa karşı yürütülen kampanyanın siyasi olduğunu savunuyordu.  Muhafazakarlar, İran Sinema Evi'ni, hükümetin kültürel politikalarının tersine liberal duruşları benimsemekle eleştiriyordu.

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