İran'da seçim yaklaştıkça adaylar azalıyor

Reformcular birleşti
Reformcu kanadın adaylarından biri olan Muhammed Rıza Arif, reformcu Hasan Ruhani'ye destek vermek amacıyla seçimlerden çekildiğini açıkladı.
İran'da 2001-2005 yılları arasında Cumhurbaşkanı olan Muhammed Hatemi'nin isteği üzerine adaylıktan çekildiğini belirten Arif, reformcuların lideri olarak tanımladığı Hatemi'nin kendisine gönderdiği mektupta seçim sahnesinde bulunmasının yararlı olmayacağını bildirdiğini, bu gerekçeyle çekilme kararı aldığını söyledi.
Hamaney muhafazakarları destekliyor
İran'da cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli bir etkisi olacağı kabul edilen Dini lider Ayethullah Ali Hamaney'in, eski dışişleri bakanı Ali Ekber Velayeti ya da Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bagır Galibaf"ı destekleyeceği iddia edildi.
6 aday kaldı
İran'da reformcu Arif ve muhafazakar Adil'in çekilmesiyle seçimlerde, 3'ü muhafazakâr 2'si bağımsız ve biri reformcu 6 aday Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın koltuğu için yarışacak.