İran'da seçim yaklaştıkça adaylar azalıyor

İran'da cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli bir etkisi olacağı kabul edilen Dini lider Ayethullah Ali Hamaney'in, eski dışişleri bakanı Ali Ekber Velayeti ya da Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bagır Galibaf"ı destekleyeceği iddia edildi.



6 aday kaldı



İran'da reformcu Arif ve muhafazakar Adil'in çekilmesiyle seçimlerde, 3'ü muhafazakâr 2'si bağımsız ve biri reformcu 6 aday Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın koltuğu için yarışacak.