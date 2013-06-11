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Dünya

İran'da seçim yaklaştıkça adaylar azalıyor

Son 24 saatte iki adayın çekilmesiyle seçimde yarışanların sayısı 6'ya düştü. Reformcu kanat Hasan Ruhani'nin arkasında birleşti

11 Haziran 2013 16:29

İran'da halk Cuma günü Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yerine yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gidiyor. Seçimlere üç gün kala reformcular ile muhafazakarlar destekleyecekleri adayları belirledi.


Reformcular birleşti
 

Reformcu kanadın adaylarından biri olan Muhammed Rıza Arif, reformcu Hasan Ruhani'ye destek vermek amacıyla seçimlerden çekildiğini açıkladı.

İran'da 2001-2005 yılları arasında Cumhurbaşkanı olan Muhammed Hatemi'nin isteği üzerine adaylıktan çekildiğini belirten Arif, reformcuların lideri olarak tanımladığı Hatemi'nin kendisine gönderdiği mektupta seçim sahnesinde bulunmasının yararlı olmayacağını bildirdiğini, bu gerekçeyle çekilme kararı aldığını söyledi.
 

Hamaney muhafazakarları destekliyor
 

İran'da cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli bir etkisi olacağı kabul edilen Dini lider Ayethullah Ali Hamaney'in, eski dışişleri bakanı Ali Ekber Velayeti ya da Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bagır Galibaf"ı destekleyeceği iddia edildi.
 

6 aday kaldı


İran'da reformcu Arif ve muhafazakar Adil'in çekilmesiyle seçimlerde, 3'ü muhafazakâr 2'si bağımsız ve biri reformcu 6 aday Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın koltuğu için yarışacak.

 

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