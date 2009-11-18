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Dünya

İran'da seçim olaylarında 5 idam daha

18 Kasım 2009 02:00

İran devlet televizyonu, haziran ayında yapılan tartışmalı devlet başkanlığı seçimi sonrası çıkan olaylarla ilgili 5 kişinin daha ölüm cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Devlet televizyonu, Adalet Bakanlığına dayanarak, 5 kişinin terörist ve silahlı gruplara üye olmaktan ölüm cezasına mahkum edildiğini bildirdi.

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefetin protesto gösterileri ve çıkan olaylarla ilgili görülen ve ağustos ayında başlayan toplu davada 100'den fazla önde gelen siyasi muhalif ve eylemcinin yargılandığı kaydediliyor.

Görülen davada daha önce de en az 3 kişi hakkında ölüm cezası verildiği belirtiliyor.

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