T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da seçim kutlamaları yasaklandı

İran'da İçişleri bakanlığı, seçim kutlaması amacıyla cadde ve sokaklarda toplanmayı yasakladı

21 Mayıs 2017 20:26

İran'da cuma günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasıyla, dün akşam cumhurbaşkanlığı yarışını önde tamamlayan Hasan Ruhani taraftarlarının sokaklara dökülmesi sonrası, ülke genelinde yapılan seçim kutlamaları yasaklandı.

İçişleri bakanlığına bağlı İran seçim kurulu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, bugün itibariyle seçim kutlaması amacıyla cadde ve sokaklarda toplanmanın yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, kararın "kamu düzenini korumak ve ortaya çıkacak suistimallerin önüne geçmek" amacıyla alındığı aktarıldı.

Seçim merkezleri tarafında yapılması planlanan programların da, yer ve zaman belirtilmek kaydıyla izne tabi olduğu ifade edilen açıklamada, halktan, yasaklara uymaları ve güvenlik güçlerine yardımcı olmaları talebinde bulunuldu.

İran'da cuma günü gerçekleşen 12'nci dönem seçim sonuçlarına göre Ruhani oyların yüzde 57'sini alarak ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi.

Kesin seçim sonuçlarının içişleri bakanlığınca açıklanmasıyla dün gece boyunca ülke genelinde kutlamalar yapan Ruhani taraftarlarına, izinsiz her türlü gösterinin yasak olduğu İran'da, genel olarak müdahale edilmemiş, ancak yer yer güvenlik güçleriyle kutlama yapanlar arasında çekişmelerin yaşandığı kaydedildi.

ETİKETLER

İranseçimyasaklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24