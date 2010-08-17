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Dünya

İRAN'DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ TAHRAN (A.A) ? 17.08.2010

17 Ağustos 2010 14:48

-İRAN'DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ TAHRAN (A.A) – 17.08.2010- İran'da bir savaş uçağının düştüğü bildirildi. Mehr Haber Ajansı, İran ordusuna ait F-4 savaş uçağının, yerel saat ile 10.10'da Buşehr kenti yakınlarında düştüğünü duyurdu. Pilot ve yardımcısının, paraşütle atlamayı başardığı ve her ihtimale karşı hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. Kazanın nedenine ilişkin bilgi edinilemediği ifade edildi. Uçağın, İran'ın yakında faaliyete geçmesi beklenen ilk nükleer santralının olduğu Buşehr kentinin 6 kilometre kuzeyinde düştüğü belirtildi.

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