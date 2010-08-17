İran'da savaş uçağı düştü

T24- İran'da F-4 tipi orduya ait bir savaş uçağının düştüğü bildirildi.





Mehr Haber Ajansı, İran ordusuna ait F-4 savaş uçağının, yerel saat ile 10.10'da Buşehr kenti yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Pilot ve yardımcısının, paraşütle atlamayı başardığı ve her ihtimale karşı hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi edinilemediği ifade edildi.

Uçağın, İran'ın yakında faaliyete geçmesi beklenen ilk nükleer santralının olduğu Buşehr kentinin 6 kilometre kuzeyinde düştüğü belirtildi.