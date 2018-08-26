İran'da Riyal'in değer kaybetmesinin ardından kabinede görevden almalar devam ediyor

ABD yaptırımlarının nedeniyle İran Riyali'nin değer kaybetmesinin ardından İran'da Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Karbasian meclis tarafından görevden alındı. İran devlet televizyonu, Karbasian’ın gensoru sonucunda azlediğini duyurdu.
Karbasian, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin kabinesinden son günlerde görevden alınan üçüncü isim. Ağustos başında da çalışma bakanı görevden alınmıştı. Ruhani ise geçen ay merkez bankası başkanını değiştirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilip yeni ekonomik yaptırımlar dayatmasının ardından, İran riyali değer kaybetmiş, ülke çapında hayat pahalılığı nedeniyle protestolar düzenlenmişti.