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Dünya

İran'da resmi törene terörist saldırı

İran'da ''Kutsal Savunma Haftası'' törenleri sırasında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

22 Eylül 2010 03:00

T24- İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Mehabad kentindeki ''Kutsal Savunma Haftası'' törenlerinin yapıldığı sırada halkın bulunduğu noktada meydana gelen patlamada ölenlerin 10'unun kadın, birinin ise çocuk olduğunu duyurdu.


Patlamada yaralanan 50 kişiden 15'inin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiği ifade edildi. Batı Azerbaycan Eyaleti Valiliği, ''terör saldırısını gerçekleştirenlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü'' açıkladı.


Eyalet Valisi Vahid Celalzade de olayla ilgili açıklamasında,''Terör saldırısını gerçekleştiren devrim karşıtlarının asıl amacı, halktan intikam almak ve törenlere katılımı engellemektir'' ifadesini kullanmıştı.


Sivil halkı hedef alan saldırıyı henüz üstlenen olmadığı belirtildi.

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