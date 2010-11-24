İran'da resmi 'karbondioksit' tatili

T24-İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğine karşı bugün (24 Kasım Çarşamba) resmi tatil ilan edildi. Bütün okul, fabrika ve devlet daireleri kapatıldı.



Devlet televizyonu, 24 saatlik resmi tatil kararının ''kirli ve sağlıksız'' hava koşulları nedeniyle alındığını duyurdu.

Başkent Tahran'daki hava kirliliğinin arkasında motorlu araçların yanısıra kentin coğrafi konumundan kaynaklanan etmenler de rol oynuyor.

Hükümet, hafta başından beri giderek tırmanan hava kirliliğinin çarşamba günü doruğa tırmanmasını bekliyor.

Tahran'da bundan önce de kum fırtınaları ve hava kirliliği nedeniyle resmi tatil ilan edilmiş ya da trafiğe çıkan arabalara sınırlama getirilmişti.

Tatil uygulamasını eleştiren çevreler, kaybolan iş gününün İran ekonomisine yaklaşık 130 milyon dolara mal olduğunu söylüyor.

İki dağ arasında kalan başkent Tahran'da rüzgar ya da yağmurun eksikliği kirli havanın kentin üzerinde dağılmadan birikmesine yol açıyor.

Ulaşımın büyük oranda otomobile dayandığını belirten gözlemciler, özellikle eski araçların kirlilik oranını yükselttiğini belirtiyor.

Kirliliğin yol açtığı kalp ve solunum rahatsızlıklarının her yıl binlerce ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.