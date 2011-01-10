T24 LogoT24 Logo
Dünya

İRAN'DA REJİM KARŞITI KADIN AVUKATA 11 YIL HAPİS TAHRAN (A.A)

10 Ocak 2011 11:42

-İRAN'DA REJİM KARŞITI KADIN AVUKATA 11 YIL HAPİS TAHRAN (A.A) - 10.01.2011 - İran'da, eylülde tutuklanan insan hakları avukatı Nesrin Sotude, "İran rejimine karşı eylemlerinden" ötürü 11 yıl hapis ve 20 yıl meslekten men cezasına çarptırıldı. Sotude'nin eşi Rıza Handan, hakimlerin dün, eşinin avukatına cezaya ilişkin bilgi verdiğini söyledi.  Handan, 4 Eylülde tutuklanan eşinin "ulusal güvenliğe karşı eylemlerde bulunmak, rejim karşıtı propaganda yapmak ve Nobel barış ödüllü Şirin Ebadi tarafından kurulan bir İnsan Haklarını koruma kuruluşu olan İran İnsan Hakları savunucuları Merkezi'ne üye olmaktan" suçlu bulunduğunu belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24