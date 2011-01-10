-İRAN'DA REJİM KARŞITI KADIN AVUKATA 11 YIL HAPİS TAHRAN (A.A) - 10.01.2011 - İran'da, eylülde tutuklanan insan hakları avukatı Nesrin Sotude, "İran rejimine karşı eylemlerinden" ötürü 11 yıl hapis ve 20 yıl meslekten men cezasına çarptırıldı. Sotude'nin eşi Rıza Handan, hakimlerin dün, eşinin avukatına cezaya ilişkin bilgi verdiğini söyledi. Handan, 4 Eylülde tutuklanan eşinin "ulusal güvenliğe karşı eylemlerde bulunmak, rejim karşıtı propaganda yapmak ve Nobel barış ödüllü Şirin Ebadi tarafından kurulan bir İnsan Haklarını koruma kuruluşu olan İran İnsan Hakları savunucuları Merkezi'ne üye olmaktan" suçlu bulunduğunu belirtti.