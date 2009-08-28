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Dünya

İran'da reformculara tecavüz edildiği kesinleşti

İranlı milletvekili, seçimden sonra gözaltına alınan bazı reform yanlılarına tecavüz edildiğinin kanıtlandığını söyledi.

28 Ağustos 2009 03:00

Bir İranlı milletvekili, cumhurbaşkanı seçiminden sonra gözaltına alınan bazı reform yanlılarına tecavüz edildiğinin kanıtlandığını söyledi.

 Bir İranlı milletvekili, cumhurbaşkanı seçiminden sonra gözaltına alınan bazı reform yanlılarına tecavüz edildiğinin kanıtlandığını söyledi.

Meclis haberleri sitesindeki habere göre, iddiaları araştırmak için kurulan meclis komisyonu üyesi milletvekili, gözaltına alınan bazı reformculara soda şişesi ve copla tecavüz edildiğinin ispatlandığını belirtti.

İddiayı, cumhurbaşkanlığının ılımlı adayı Mehdi Kerrubi ortaya atmıştı. İran’da 12 Haziranda yapılan cumhurbaşkanı seçiminden sonra reform yanlıları seçim sonuçlarını protesto etmek için gösteriler yapmıştı.

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