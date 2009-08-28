İran'da reformculara tecavüz edildiği kesinleşti

Bir İranlı milletvekili, cumhurbaşkanı seçiminden sonra gözaltına alınan bazı reform yanlılarına tecavüz edildiğinin kanıtlandığını söyledi.



Bir İranlı milletvekili, cumhurbaşkanı seçiminden sonra gözaltına alınan bazı reform yanlılarına tecavüz edildiğinin kanıtlandığını söyledi.



Meclis haberleri sitesindeki habere göre, iddiaları araştırmak için kurulan meclis komisyonu üyesi milletvekili, gözaltına alınan bazı reformculara soda şişesi ve copla tecavüz edildiğinin ispatlandığını belirtti.



İddiayı, cumhurbaşkanlığının ılımlı adayı Mehdi Kerrubi ortaya atmıştı. İran’da 12 Haziranda yapılan cumhurbaşkanı seçiminden sonra reform yanlıları seçim sonuçlarını protesto etmek için gösteriler yapmıştı.