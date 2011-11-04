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Dünya

İran'da reformcu üç partiye seçim yasağı ANKARA (A.A)

04 Kasım 2011 12:12

-İran'da reformcu üç partiye seçim yasağı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - İran seçim komisyonu, reformcu üç partinin gelecek yıl yapılacak genel seçimlere katılmasını yasakladı. İslami Katılım Cephesi, İslami Devrim Mücahitleri Örgütü ve Özgürlük Hareketi partilerinin gerekli yetki belgeleri bulunmadığı için seçime katılamayacakları belirtildi. Seçim Bürosu Başkanı Sulat Murtezavi, İçişleri Bakanlığının bu partileri feshedilmiş ve yetkileri çekilmiş olarak kabul ettiğini, bu nedenle partilerin gelecek seçimlere katılamayacaklarını söyledi. İran'da bir mahkeme, İslami Katılım Cephesi ve İslami Devrim Mücahitleri Örgütü'nü, 2009'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını protesto ettikleri için yasaklamıştı. İran'da genel seçimler Mart 2012'de yapılacak.

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