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Dünya

İran'da reformcu siyasetçi Etriyanfer serbest

24 Kasım 2009 21:49

İran'da, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasındaki olaylar sırasında tutuklanan reformcu siyasetçilerden Muhammed Etriyanfer serbest bırakıldı.

İran Yarı Resmi Haber Ajansı Mihr, reformcu Muhammed Etriyanfer'in 5 milyar riyal (yaklaşık 750 bin lira) karşılığında kefaletle serbest bırakıldığını bildirdi.

12 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen Etriyanfer, seçim sonrasındaki olaylarda rol aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Eski cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin parlamentodan sorumlu yardımcılığı görevinde bulunan Muhammed Ali Ebtehi de önceki gün kefaletle ve geçici olarak serbest bırakılmıştı.

Seçim sonrasındaki olaylarda rolü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ebtehi, hakkındaki iddiaları kabul etmişti.

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