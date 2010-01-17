T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da reformcu politikacıya 6 yıl hapis cezası

17 Ocak 2010 16:41

İran'da 12 Haziran 2009'daki cumhurbaşkanı seçiminden sonra gözaltına alınan reformcu bir milletvekili, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fars Haber Ajansına konuşan Avukat Huşeng Purbabayi, müvekkili Muhsin Sefai Ferahani'nin “milli güvenlik ve nizam aleyhinde faaliyette bulunmak” suçundan 6 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi.

Mahkeme kararının müvekkiline bildirildiğini belirten Purbabayi, bir üst mahkemede karara itiraz edeceklerini açıkladı. Purbabayi, müvekkilinin, “yalan haber yaymak ve yöneticilere hakaret etmek” suçlarından ise beraat ettiğini belirtti.

Ferahani'nin, Mecliste 6. dönem milletvekili olarak görev yaptığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24