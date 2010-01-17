İran'da reformcu politikacıya 6 yıl hapis cezası

İran'da 12 Haziran 2009'daki cumhurbaşkanı seçiminden sonra gözaltına alınan reformcu bir milletvekili, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Fars Haber Ajansına konuşan Avukat Huşeng Purbabayi, müvekkili Muhsin Sefai Ferahani'nin “milli güvenlik ve nizam aleyhinde faaliyette bulunmak” suçundan 6 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi.



Mahkeme kararının müvekkiline bildirildiğini belirten Purbabayi, bir üst mahkemede karara itiraz edeceklerini açıkladı. Purbabayi, müvekkilinin, “yalan haber yaymak ve yöneticilere hakaret etmek” suçlarından ise beraat ettiğini belirtti.



Ferahani'nin, Mecliste 6. dönem milletvekili olarak görev yaptığı bildirildi.