İran’da reformcu gazeteye yasak

T24 - İran makamları, reform yanlısı İtimad gazetesinin satışını ve dağıtımını geçici olarak yasakladı.



İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberinde İtimad gazetenin, yetkililere hakaret ettiği ve ''yalanlar yaydığı'' gerekçesiyle iki ay süreyle yasaklandığı bildirildi.



Gazetede İran Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad'ın basın danışmanı Ali Ekber Civanfikr ile yapılan söyleşi dün yer almıştı.



Civanfikr, Ahmedinejad'ın bazı arkadaşlarının geçen aylarda gözaltına alınmaları nedeniyle İran Devlet Başkanı'nın muhafazakar muhaliflerini eleştirmişti.



İtimad gazetesi geçmiş yıllarda da birçok kez yasaklanmıştı.



İran makamlarının, geçen on yılı aşkın bir sürede onlarca gazeteye benzer nedenlerle yasak getirdiği biliniyor.