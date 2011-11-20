T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran’da reformcu gazeteye yasak

İran makamları, reform yanlısı İtimad gazetesinin satışını ve dağıtımını geçici olarak yasakladı.

20 Kasım 2011 02:00

T24 - İran makamları, reform yanlısı İtimad gazetesinin satışını ve dağıtımını geçici olarak yasakladı.


İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberinde İtimad gazetenin, yetkililere hakaret ettiği ve ''yalanlar yaydığı'' gerekçesiyle iki ay süreyle yasaklandığı bildirildi.


Gazetede İran Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad'ın basın danışmanı Ali Ekber Civanfikr ile yapılan söyleşi dün yer almıştı.


Civanfikr, Ahmedinejad'ın bazı arkadaşlarının geçen aylarda gözaltına alınmaları nedeniyle İran Devlet Başkanı'nın muhafazakar muhaliflerini eleştirmişti.


İtimad gazetesi geçmiş yıllarda da birçok kez yasaklanmıştı.


İran makamlarının, geçen on yılı aşkın bir sürede onlarca gazeteye benzer nedenlerle yasak getirdiği biliniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24