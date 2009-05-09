İran'da reformcu adaylar da resmen kayıt yaptırdı

İran'da 12 Haziranda yapılacak 10. dönem cumhurbaşkanı seçimleri için reformcu ve muhafazakar adaylar resmen kayıt yaptırdı.



Reformcu kanattan eski Meclis Başkanı Mehdi Kerrubi ile eski Başbakan Mir Hüseyin Musevi, bugün resmen adaylık başvurusunda bulundu.



Muhafazakar adaylardan Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri ve eski Devrim Muhafızları komutanı Muhsin Rızai de dün resmen adaylık kaydı yaptırmıştı.



Dört aday dışında tanınmış ve bilinen şahısların aday olması beklenmezken, her iki kanattan ikişer aday çıksa da asıl yarışın reformcular ile muhafazakarlar arasında olacağına inanılıyor.



Bu arada kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini açıklayan İçişleri Bakanlığı, şu ana kadar 16'sı kadın 231 adayın resmen kayıt yaptırdığını bildirdi.,



Kadın adaylarla birlikte diğer adayların cumhurbaşkanlığı görevi için gerekli şartları taşıyıp taşımadığına Anayasayı Koruyucular Konseyi, 9-14 Mayısta karar verecek.



Adaylıkları reddedilenlerin itirazlarını 14-20 Mayısta görüşecek olan konsey, nihai kararını 20-21 Mayısta vererek resmi adayların listesini açıklayacak.



Adaylıkları resmi makamlarca onaylananlar, 22 Mayıs-10 Haziran döneminde propaganda faaliyetlerinde bulunabilecek.



Yerel ve ulusla çapta 240 kadar siyasi grubun faaliyette bulunduğu seçimlerde 18 yaş ve üzeri 46,2 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip.

