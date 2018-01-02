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Dünya

İran'da protestolarda ateş açıldı: 1 ölü, 3 yaralı

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı protestocuların polise ateş açtığını iddia etti

02 Ocak 2018 01:41

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad kentinde rejim karşıtı göstericilerin protestosu sırasında ateş açıldı 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı (YJC), Necef Abad kentinde bir göstericinin av tüfeğiyle emniyet güçlerine ateş açtığını iddia etti. Olay sonucu 4 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri daha sonra yaşamını yitirdi.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşen gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde sürüyor.

Devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, eylemlerin başlangıcından bu yana ülke genelinde 10 kişi hayatını kaybetti.

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