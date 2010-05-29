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Dünya

İran'da petrol kuyusunda patlama: 3 ölü

İran'da petrol kuyusunda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

29 Mayıs 2010 03:00

T24- İran'da bir petrol kuyusunda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
    


İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA, Kasr-ı Şirin kentinin Neftşehr bölgesinde yerel saatle 06.30'da (TSİ 05.00) meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğünü, 4'ü ağır 10 kişinin yaralandığını duyurdu.


Patlamadan sonra petrol kuyusunda büyük bir yangının çıktığı, alevlerin henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.


Petrol kuyusundaki yangının bölgedeki diğer kuyular ve tesisleri tehdit etmediği kaydedilirken, patlamanın teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

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