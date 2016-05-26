T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da parti yapan 35 kişiye kırbaç cezası!

Alkol kullanmanın yasak olduğu ülkede, kadın ve erkeklerin partilerde bir arada olmaları da engelleniyor

26 Mayıs 2016 20:25

İran'da kadın ve erkeklerin bir arada eğlendiği bir partiye düzenlenen baskın sonucu tutuklanan 35 kişinin kırbaç cezasına çarptırıldığı bildirildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına konuşan Kazvin eyaletinin Başsavcısı Sadıki Niyareki, "Kazvin yakınlarında bir bahçede gece partisi yapan yarı çıplak 35 kadın, erkek tutuklandı ve cezalandırıldı" dedi.

Niyareki, tutuklananların bir gün içinde yargılandığını ve her birinin kırbaç cezasına çarptırıldığını ve bu cezaların da uygulandığını belirtti. 

Alkol kullanmanın yasak olduğu ülkede, kadın ve erkeklerin partilerde bir arada olmaları da engelleniyor. Yasakları ihlal edenlere kırbaç, para ve hapis cezaları veriliyor.

ETİKETLER

İrankırbaç cezasıev partisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24