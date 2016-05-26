İran'da parti yapan 35 kişiye kırbaç cezası!

İran'da kadın ve erkeklerin bir arada eğlendiği bir partiye düzenlenen baskın sonucu tutuklanan 35 kişinin kırbaç cezasına çarptırıldığı bildirildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına konuşan Kazvin eyaletinin Başsavcısı Sadıki Niyareki, "Kazvin yakınlarında bir bahçede gece partisi yapan yarı çıplak 35 kadın, erkek tutuklandı ve cezalandırıldı" dedi.

Niyareki, tutuklananların bir gün içinde yargılandığını ve her birinin kırbaç cezasına çarptırıldığını ve bu cezaların da uygulandığını belirtti.

Alkol kullanmanın yasak olduğu ülkede, kadın ve erkeklerin partilerde bir arada olmaları da engelleniyor. Yasakları ihlal edenlere kırbaç, para ve hapis cezaları veriliyor.