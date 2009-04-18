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Dünya

İran'da ordu günü kutlamaları

18 Nisan 2009 17:25

İran Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Tümgeneral Ataullah Salihi, İran'a yönelik tehditlerin hayata geçirilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

Tümgeneral Salihi, "Ordu Günü" kutlamaları çerçevesinde Tahran'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "İran'a yönelik olası tehdit ve saldırıları" değerlendirdi.

"İsrail, İran gibi bir ülkeyi tehdit edecek çapta değil" diyen Salihi, "düşmanların, hiçbir tehdidini hayata geçiremeyeceğini" belirtti.

Salihi, "İsrail'in varlığı, Müslüman ve özgür halklar ile bütün insanlık için büyük bir tehdittir. Ancak bu tehdit, hiçbir şekilde hayata geçirilebilmiş değil" diye konuştu.

"Düşmanların, Lübnan ve Filistin'deki 33 ve 22 gün savaşlarında yenildiğini" ifade eden Tümgeneral Salihi, "Öyle anlaşılıyor ki, olası bir savaşta 11 günde ve nihayetinde de tam yok oluşa doğru adım atmış olacaklar" dedi.


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