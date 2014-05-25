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Dünya

İran'da öpücük açılımı: Kırbaçla cennet olmaz

İran Cumhurbaşkanı, sanatçı Leyla Hatemi için istenen kırbaç cezasını eleştirdi

25 Mayıs 2014 13:01

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sinema sanatçısı Leyla Hatemi’nin Cannes Film Festivali'nde Gilles Jacob’u yanağından öpmesine aşırı muhafazakar kanattan yükselen seslere karşı ağırlığını koydu. Ruhani, "Kırbaç ve zor kullanarak insanları cennete götüremezsiniz" dedi.

“Hizbullah Öğrencileri” adlı bir grubun, Hatemi’nin 50 kırbaçla cezalandırılmasını talep etmesi üzerine Ruhani “Halkın durumu için endişelenme adı altında insanların yaşamlarına müdahale etmemeliyiz. Bırakalım insanlar cennet yolunu seçsin. Ancak kırbaç ve zor kullanarak insanları cennete götüremezsiniz” dedi.

Ilımlı görüşleri ve Batı’yla nükleer müzakerelerde uzlaşma isteğiyle bilinen Ruhani, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmasında “Peygamberimiz hem müjdeleyici hem de uyarıcı idi. Biz de böyle olmaya çalışmalıyız” vurgusunu yaptı.


Hatemi özür diledi


Hatemi ise “Yaklaşık 90 yaşında olan Jüri Başkanı Sayın Gilles Jacob ile selamlaşmam konusunda ise kendisi yaşlılığın getirdiği unutkanlık nedeniyle  önceden ilettiğim noktaları unutmuş ve benim kendisiyle tokalaşmama çabalarım sonuç vermemiştir. Elbette kendisi benim büyükbabam hükmündedir” değerlendirmesini yaptı.

"Bu açıklamayı yapmanın utanç verici olduğunu" belirten Hatemi,  "durumu anlayamayanlardan" yine de özür dileyip üzüntülerini bildirdi.

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