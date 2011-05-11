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Dünya

İRAN'DA NÜKLEER SANTRAL ÇALIŞMAYA BAŞLADI  MOSKOVA (A.A)

11 Mayıs 2011 11:48

-İRAN'DA NÜKLEER SANTRAL ÇALIŞMAYA BAŞLADI  MOSKOVA (A.A) - 11.05.2011 - Rusya, İran'da Buşehr nükleer santralinde ilk reaktörün çalışmaya başladığını bildirdi.  Rus devlet şirketi Atomstroyexport'tan yapılan açıklamada, Buşehr nükleer santralinde kendiliğinden fizyon reaksiyonunun geçen pazar günü başladığı belirtildi.  Açıklamada, reaktörün, "minimum kontrollü güç seviyesine" getirildiği, artık kontrol ve koruma sistemleriyle ilgili testlerin yapılacağı belirtildi.  ABD ve bazı müttefikleri, Buşehr nükleer santralinin, İran'ın nükleer silahlar geliştirme girişiminin bir parçası olduğuna inanıyor. İran ise bu suçlamayı reddediyor.  Buşehr nükleer santrali projesi, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin 1974 yılında Alman Siemens şirketiyle reaktör inşa edilmesi için anlaşma imzalamasıyla ortaya çıktı. Şirket, 1979 yılındaki İslam devriminden sonra projeden çekildi. İran, 1992 yılında Rusya ile projenin tamamlanması için 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.  Rusya, projenin tamamlanmasına yönelik çalışmalarına 1995 yılında başladı. Anlaşma uyarınca, Buşehr'in 1999 yılı temmuz ayında faaliyete geçmesi gerekiyordu.

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