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Dünya

İRAN'DA NÜKLEER FÜZYON REAKTÖRÜ ÇALIŞMASI BAŞLADI TAHRAN (A.A)

24 Temmuz 2010 17:41

-İRAN'DA NÜKLEER FÜZYON REAKTÖRÜ ÇALIŞMASI BAŞLADI TAHRAN (A.A) - 24.07.2010 - İran nükleer enerji kurumunun, deneysel bir nükleer füzyon reaktörü inşa etmek amacıyla çalışmalara başladığı bildirildi. Yeni füzyon araştırma merkezinin başkanı Asker Sadıkzade, yaptığı açıklamada, İran'ın bu amaçla yapacağı çalışmaların 2 yılda tamamlanacağını, reaktörün tasarımı ve inşasının ise 10 yıl alacağını belirtti. Sadıkzade, "Projenin bilimsel safhası bugün fiilen başladı. Bu amaçla 50 uzmanı görevlendirdik" dedi. İran Nükleer Enerji Örgütünün başkanlığı görevini de yürüten İran Devlet Başkanı Yardımcısı Ali Ekber Salihi de, basına yaptığı açıklamada, nükleer füzyon reaktörü kurulması konusunda "ciddi" araştırma yapmak amacıyla kurumunun 8 milyon dolarlık bir başlangıç bütçesi tahsis ettiğini söyledi. Nükleer füzyon enerjisinin ticari hale getirilmesinin 20-30 yıl alabileceğine dikkati çeken Salihi, ancak İran'ın ülke içinde sahip olduğu tüm enerji kapasitesini araştırmayı hızlandırmak için kullanacağını söyledi. ABD, AB, Çin, Hindistan, Rusya, Japonya ve Güney Kore, Fransa'nın güneyindeki Cadarache'da, 12,8 milyar dolara mal olacak deneysel füzyon reaktör kurmak için 2006 yılında bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Uluslararası Termonükleer Araştırmalar kurumu mensupları, hiçbir ülkenin bilimde sıçrama yaratacak böylesine devasa bir yatırıma kendi başına giremeyeceğine dikkati çekiyor. Güneş ve yıldızların güç sağlama prosesi olan nükleer füzyondan, bu muazzam gücün nasıl dizginleneceğinin bilinememesi nedeniyle sadece hidrojen bombalarındaki termonükleer patlamaları oluşturmada faydalanılabiliyor. Nükleer füzyonun elektrik üretiminde kullanılması ise henüz başarılabilmiş değil.

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